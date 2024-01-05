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لبنان

أول تعليق إسرائيليّ بعد كلام نصرالله اليوم.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
05-01-2024 | 12:07
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علّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي على الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اليوم الجمعة، واصفاً ما يقوم به الحزب عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بـ"المغامرات".
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وفي تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس"، قال أدرعي: "لا يحتاج المرء أن يكون حامل شهادة دكتوراة في علم الإحصاء لكي يتتبع الأرقام المضخمة الذي يحاول نصرالله بيعها من ملجأه، للبنانيين في محاولة لإقناعهم في شرعية أعماله المستمرة في تدمير لبنان من أجل دعم ومساندة منظمة حماس- داعش قاتلة الأطفال ومغتصبة النساء".

وأردف: "يعشق الكلام عن إسرائيل كثيراً، دون التطرق للأضرار التي تلحق بلبنان نتيجة مغامراته، أو الحديث عن الاقتصاد المنهار أو لفت النظر إلى الجنوب الفارغ من أهله، أو عن مراسم دفن عناصره الواحد تلو الآخر في قرى الجنوب اللبناني الذين قتلوا من أجل حرب لا تمت للبنان بصلة".


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