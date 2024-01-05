بعد العاروري.. هؤلاء قد تغتالهم إسرائيل في لبنان!

يوم الثلاثاء الماضي، اغتالَ العدو الإسرائيليّ في الضاحية الجنوبيّة، القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري، وذلك في عملية غير عادية قد تساهم في خلط الأوراق الميدانية ضمن جبهة جنوب لبنان المندلعة بين "حزب الله" وإسرائيل.

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تقريرٌ لـ"لبنان24" نُشر اليوم نقل عن مصدرٍ أمني قوله إنّ كل المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام وتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن عملية اغتيال العاروري، ليس مصدرها الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية التي كانت بعيدة كل البعد ولم تقترب، أقله في الساعات الثلاث الاولى، من موقع الإنفجار، لكون هذا الحادث وقع في منطقة خاضعة لخصوصية حزب الله الأمنية، حيث تولت عناصره مهمة أمنية معينة عند وقوع الإستهداف.



ولفت المصدر إلى أنّ "وسائل الإعلام المحلية والعالمية تواصلت مع قيادات ومصادر في حزب الله و حركة حماس لإستقصاء المعلومات".

لماذا كان العاروري هو المُستهدف الأبرز؟

التهديدات الإسرائيلية باغتيال العاروري توالت كثيراً. منذ سنوات، كان نائب رئيس حركة "حماس" يتواجد في لبنان، كما أنه كان يلتقي باستمرار بالأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي جدّد وعده خلال خطابٍ له، اليوم الجمعة، بالرد على حادثة الاغتيال، إذ قال: "ما حصل كان اعتداء خطيراً والرد عليه آتٍ لا محال".

العاروري كان مطلوباً من الأميركيين الذين رصدوا مكافأة مالية لمن يستطيع تقديم معلوماتٍ عنه. بالنسبة لإسرائيل، فإن القيادي الراحل كان على علمٍ مُسبق بهجوم 7 تشرين الأول، كما تعتبره أيضاً صلة وصل بين "حماس" من جهة وإيران و"حزب الله" من جهة أخرى، وذلك وفق تقرير لصحيفة "يو اس توداي" الأميركية.



في العام 2015، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية العاروري ضمن قوائم الإرهاب لديها، وفي تشرين الثاني عام 2018، اتهم مساعد وزير الخارجية الأميركية للأمن الديبلوماسي آنذاك مايكل إيفانوف العاروري، بالعمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنه جمع الأموال لتنفيذ عمليات لمصلحة "حماس" وقيادات عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أميركية.



في العام 2018، سمحت إسرائيل للعاروري بدخول قطاع غزة عبر معبر رفح المشترك مع مصر من دون استهدافه وذلك من أجل إجراء محادثات هناك.



يقول أودي ليفي، الذي عمل لأكثر من 30 عاماً في المخابرات الإسرائيلية، إن "معظم الأموال التي تذهب إلى حماس تأتي من إيران"، مشيراً إلى أن "الرجل الإيراني داخل حماس هو العاروري"، وذلك وفقاً للصحيفة الأميركية "يو اس توداي".



وعلى الرغم من اعتباره مطلوباً، إلا أن العاروري تمكن من السفر إلى إيران، كما أنه كان على صلة مباشرة مع القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل مقتله بغارة جوية أميركية في العراق في بداية عام 2020.



تشير الصحيفة الأميركية إلى أن العاروري ساعد في بناء وقيادة تحالف جديد لـ"حماس" مع إيران و"حزب الله"، كما أنه عمل على بناء عمليات "حماس" في الأراضي الفلسطينية الأخرى التي تحاصرها إسرائيل، كالضفة الغربية.



بعد العاروري.. هؤلاء تحت الإستهداف

فعلياً، فإن عدداً من الشخصيات الفلسطينية الموجودة في لبنان مُهددة بالإغتيال. لحظة حادثة قصف المبنى الذي كان فيه العاروري ضمن بيروت، سرت معلومات تفيد بأن هناك قياديين بارزين تم إستهدافهم قبل التثبت من أن العاروري هو الذي تم اغتياله.

أبرز الأسماء التي تم الحديث عنها هي أسامة حمدان، زياد النخالة، لكنه بعد التدقيق، تبين أنّهما بخير ولم تكن العملية تستهدفهما.. ولكن.. هل سيكونان بمنأى عن دائرة الخطر؟



زياد النخالة، هو الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وهو أحد المشاركين في تأسيسها عام 1988.



في العام 1971، اعتقلت إسرائيل النخالة على خلفية نشاطه العسكري، وأُفرج عنه عام 1985 ضمن صفقة التبادل الشهيرة بـ"صفقة الجليل". إلا أنه في العام 1988، اعتقلت إسرائيل النخالة مرة أخرى، ووجهت له تهمة بتأسيس "الجهاد الإسلامي"، وإثر ذلك تم إبعاده إلى جنوب لبنان.



يشير تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ لدى النخالة دور مركزي في أنشطة الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، كما أنه كان ينتقل باستمرار بين إيران ولبنان علماً أنه مطلوب رسمياً من قبل الولايات المتحدة.



يقول موقع "m.news1" الإسرائيلي إنّ النخالة بحث مع الإيرانيين في شهر تموز الماضي إمكانية تسليح مدن فلسطينية عديدة ونقلها إلى حالة المقاومة. كذلك، التقى النخالة نصرالله مراراً، وهو يتلقى إتصالات دائمة من المسؤولين الإيرانيين.

أما أسامة حمدان فهو من الوجوه الأكثر بروزاً ضمن "حماس" في لبنان، كما أن الكثير من التصريحات المفصلية التي تُعنى الحركة تصدرُ عنه.