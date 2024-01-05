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لبنان

تحذيرٌ في الجنوب.. طريق "خطيرة" جداً والقصف يطال هذه البلدات!

Lebanon 24
05-01-2024 | 12:28
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شنت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عدواناً جوياً على سهل الخيام، حيث استهدفته بواسطة صاروخ مُوجّه.
 
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وتزامن العدوان الجوي مع قصف مدفعي طال تل دبين على مقربة من شركة الكهرباء، كما تم قصف منطقة جل الدخن عند أطراف دير ميماس.
 
وتعرّضت منطقة هورا بين بلدتي كفركلا ودير ميماس لقصف مدفعي، طاول أيضاً أطراف الفرديس وراشيا الفخار وتلال كفرشوبا وكان مصدره مرابض العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقرابة الساعة الـ7 مساء، سقطت 3 قذائف على منطقة الدمشقية القريبة من مجرى نهر الخردلي، فيما وُجهت تحذيرات للمواطنين بعدم سلوك طريق دير ميماس - الخردلي تخوفاً من القصف المُعادي الذي يطال المنطقة.
 
 
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