تحدّث عن لبنان.. وزير إسرائيليّ يعلن هذا الأمر!

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنّ الجيش الإسرائيلي يقوم بعمل جيد للغاية عند الحدود مع لبنان حيث يستهدف "حزب الله" هناك.



Advertisement وأشار غالانت إلى أنَّ القوات الإسرائيلية تضرب المنظمات الفلسطينية التي تحاول إيذاء لبنان، وقال: "لقد درستُ الخطط التي ستسمح بعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم.. نحنُ نفضل طريق التسوية السياسية، لكننا قريبون من النقطة التي ستنقلب فيها الساعة الرملية".

وأشار غالانت إلى أنَّ القوات الإسرائيلية تضرب المنظمات الفلسطينية التي تحاول إيذاء لبنان، وقال: "لقد درستُ الخطط التي ستسمح بعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم.. نحنُ نفضل طريق التسوية السياسية، لكننا قريبون من النقطة التي ستنقلب فيها الساعة الرملية".