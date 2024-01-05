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لبنان

تحدّث عن لبنان.. وزير إسرائيليّ يعلن هذا الأمر!

Lebanon 24
05-01-2024 | 12:47
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنّ الجيش الإسرائيلي يقوم بعمل جيد للغاية عند الحدود مع لبنان حيث يستهدف "حزب الله" هناك.

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وأشار غالانت إلى أنَّ القوات الإسرائيلية تضرب المنظمات الفلسطينية التي تحاول إيذاء لبنان، وقال: "لقد درستُ الخطط التي ستسمح بعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم.. نحنُ نفضل طريق التسوية السياسية، لكننا قريبون من النقطة التي ستنقلب فيها الساعة الرملية".

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