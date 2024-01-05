مستعمرة إسرائيلية تحت مرمى "صواريخ لبنانية".. إكتشفوا ما جرى!

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أنهُ تمّ إطلاق حوالى 15 صاروخاً من لبنان باتجاه مستعمرة كريات شمونة والمنطقة المحيطة بها".

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وذكرت الصحيفة أنّ الدفاعات الإسرائيلية اعترضت 4 صواريخ، موضحة أنّ 6 منها سقط في مناطق مفتوحة، فيما العدد المتبقي سقط داخل الأراضي اللبنانية.



وأشارت الصحيفة إلى أنه "رداً على عمليات الإطلاق، هاجم الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان بالمدفعية والدبابات".