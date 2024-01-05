أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، إستهداف موقع بركة ريشا الإسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

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ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 7.40 مساءً، موضحاً أنه تم خلالها استخدام "صواريخ بركان".