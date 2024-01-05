17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الرّد على إغتيال العاروري حُسِم".. إسرائيليون يعلنون كيف سيكون!
Lebanon 24
05-01-2024
|
13:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، والذي ألقاه اليوم الجمعة، حيث تطرّق إلى الأوضاع على الحدود اللبنانية - الفلسطينية خصوصاً، والمنطقة عموماً.
Advertisement
ولدى تناوله كلمة نصرالله، قال ألون بن دافيد، مراسل الشؤون العسكرية في "القناة 13"، إنّ تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أنه سيكون هناك رد من حزب الله على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد صالح العاروري، "لكن الرد سيكون خارج خطوط المعركة السائدة حتى الآن".
من جهته، أشار معلّق الشؤون العربية في قناة "كان"، أليؤور ليفي، إلى أنّ الأمين العام لحزب الله أعاد الحديث عن اغتيال الشهيد العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال "بصورة قاطعة، إنّ الرد في الطريق، والقرار اتُخذ".
وبحسب ليفي، فإن ما ما لم يقله نصرالله هو "متى الرد، أين الرد، والأهم، شكل الرد"، متسائلاً عمّا إذا كان ردّ حزب الله سيجرّ الصراع إلى حرب، أو هل سيكون الرد تحت الخط الأحمر"، لكنه رأى أنّ الرد سيتخلّله "أكثر من إطلاق صواريخ ضد الدروع نحو مستوطنات خط المواجهة، إذ نشهد هذا الأمر مرات عديدة في اليوم".
وبحسب قناة "كان"، فإنّ الرد الحتمي لحزب الله "وفق تلميحات نصرالله، لن يكون بمستوى يجرّ حزب الله إلى حرب".
غيل شورش، المسؤولة السابقة في "الموساد"، أكدت أيضاً أنّ الرد على اغتيال الشهيد العاروري سيحصل، آملةً ألا "تضطر إسرائيل لاستخدام العمل العسكري لأنه لن يتوقف في الشمال"، في إشارة إلى احتمال اندلاع حرب في حال أقدم الجيش الإسرائيلي على القيام باعتداء عسكري واسع على لبنان.
وأشارت شورش في حديثها لقناة "كان" إلى أنّ "المسار السياسي الآن هو المتقدّم"، مضيفةً أنّ نصرالله "هدّد سكان الشمال، لكن لن يستخدم سائر مخزونه الصاروخي، ويهاجم وسط إسرائيل، لأنه يوجد توازنات".
وأوضحت المسؤولة السابقة في الموساد أنّ "قضية الجبهة الشمالية لا تتعلّق فقط بالقرار 1701، وإبعاد حزب الله إلى ما بعد الليطاني، بل الأهم هو القوة النارية الموجودة في لبنان"، مؤكدةً أنّ "مشكلة إسرائيل هي في جبهتها الداخلية".
وأعربت شورش عن خشيتها بشأن قدرة الجيش على المواجهة، قائلةً إنّها "لا تعلم إن كان قادراً على القتال على جبهتين (أي غزة ولبنان)، إلا أنّ ما هو مؤكد أنّ لدى الجبهة الداخلية صعوبة كبيرة في مواجهة القوة النارية في حال فتح جبهة أخرى مع لبنان".
بدوره، قال المعلق السياسي نداف هعتساني، للقناة نفسها، أنّه "لا يوصي أياً من سكان كيبوتس المنارة بالعودة إليه، لأنّهم مكشوفون لحزب الله"، مضيفاً "أنّنا نلعب وفقاً لقواعد لعبة حزب الله".
(الميادين نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سماع إنفجار قويّ في فردان... هذه طبيعته
Lebanon 24
سماع إنفجار قويّ في فردان... هذه طبيعته
06:34 | 2024-01-05
05/01/2024 06:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حالة الممثل فادي إبراهيم.. وزارة اتخذت قراراً جديداً
Lebanon 24
جديد حالة الممثل فادي إبراهيم.. وزارة اتخذت قراراً جديداً
01:45 | 2024-01-05
05/01/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتظروا.. هذا ما ستشهده الكهرباء يوم الأحد
Lebanon 24
إنتظروا.. هذا ما ستشهده الكهرباء يوم الأحد
14:47 | 2024-01-05
05/01/2024 02:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة ساخرة في خطاب نصرالله أشعلت مواقع التواصل
Lebanon 24
كلمة ساخرة في خطاب نصرالله أشعلت مواقع التواصل
09:45 | 2024-01-05
05/01/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل من حاكم مصرف لبنان بالإنابة.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان عاجل من حاكم مصرف لبنان بالإنابة.. هذا ما جاء فيه
07:13 | 2024-01-05
05/01/2024 07:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:24 | 2024-01-05
مبادرة متعثّرة
17:13 | 2024-01-05
ستار من التكتّم
16:56 | 2024-01-05
مقدمات النشرات المسائيّة
16:54 | 2024-01-05
إثر حادث سير.. جرحى عند مفترق أنصارية
16:00 | 2024-01-05
بينها في لبنان.. هذه أبرز 3 جبهات جديدة لواشنطن في الشرق الأوسط!
15:59 | 2024-01-05
السفارة الإيرانية اختتمت سجل التعازي بضحايا التفجيرين في مدينة كرمان
فيديو
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
06/01/2024 02:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
06/01/2024 02:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
06/01/2024 02:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24