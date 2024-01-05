"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا يبدو شكله!

تبيّن في السوق وجود دولاراتٍ تمّ "كبسها" في وقتٍ سابقٍ بواسطة "الكبيسة" التي تستخدم بالورق، الأمر الذي أدى إلى تلف أجزاءٍ منها.



Advertisement الخطوة هذه أثارت استغراب صرّافين في السّوق الموازية الذين قالوا إنهم يرفضون مثل هذه الدولارات خصوصاً أنها تساهم في إحداث ثغراتٍ ضمن الورقة النقدية. الخطوة هذه أثارت استغراب صرّافين في السّوق الموازية الذين قالوا إنهم يرفضون مثل هذه الدولارات خصوصاً أنها تساهم في إحداث ثغراتٍ ضمن الورقة النقدية.