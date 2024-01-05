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لبنان

"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا يبدو شكله!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-01-2024 | 14:08
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تبيّن في السوق وجود دولاراتٍ تمّ "كبسها" في وقتٍ سابقٍ بواسطة "الكبيسة" التي تستخدم بالورق، الأمر الذي أدى إلى تلف أجزاءٍ منها.

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الخطوة هذه أثارت استغراب صرّافين في السّوق الموازية الذين قالوا إنهم يرفضون مثل هذه الدولارات خصوصاً أنها تساهم في إحداث ثغراتٍ ضمن الورقة النقدية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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