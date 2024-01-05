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لبنان

إنتظروا.. هذا ما ستشهده الكهرباء يوم الأحد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-01-2024 | 14:47
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كشفت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" أن التغذية بالتيار الكهربائي ستتحسن اعتباراً من يوم الأحد المقبل في كلّ المناطق اللبنانية.

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ولفتت المصادر إلى أنه جرى قبل يومين تفريغ جزء من باخرة مُحملة بالفيول في معمل الزهراني، في حين أنه من المنتظر تفريغ الجزء الآخر في معمل دير عمار اعتباراً من يوم غدٍ السبت. 

وأشارت المصادر إلى أنَّ "معمل الزهراني يُنتج الآن 225 ميغاواط على الشبكة"، وقالت: "في حال جرى تشغيل معمل دير عمار بكامل طاقته، عندها فإن معدل التغذية سيرتفع إلى 750 ميغاواط تقريباً".

وتحدثت المصادر عن أنه من المرتقب وصول باخرة فيول جديدة إلى لبنان خلال 7 أيام تقريباً لتدعيم المخزون الموجود في المعامل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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