عملية دهم في طرابلس.. من أوقفت "المخابرات" هناك؟

دهَمت قوّة من مخابرات الجيش إحدى الشقق السكنية في منطقة الزاهرية - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وأشارت المعلومات إلى أنّ عملية الدهم أسفرت عن توقيف مطلوبين من التابعية السوريّة واقتيادهم إلى التحقيق.