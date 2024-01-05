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لبنان

عملية دهم في طرابلس.. من أوقفت "المخابرات" هناك؟

Lebanon 24
05-01-2024 | 15:21
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دهَمت قوّة من مخابرات الجيش إحدى الشقق السكنية في منطقة الزاهرية - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وأشارت المعلومات إلى أنّ عملية الدهم أسفرت عن توقيف مطلوبين من التابعية السوريّة واقتيادهم إلى التحقيق.
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