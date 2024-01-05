في منطقة جنوبيّة.. خبرٌ يعلن ما فعلته طائرة إسرائيليّة!

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ طائرة حربيّة تابعة لسلاح الجو الإسرائيليّ، هاجمت في وقتٍ سابق اليوم، مقراً عملياتياً لـ"حزب الله" في منطقة بليدا - جنوب لبنان.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم منذ ساعات الصباح عدداً من المناطق داخل الأراضي الفلسطينية بنيران الدبابات والمدفعيّة.

إلى ذلك، قالت مصادر ميدانيّة في جنوب لبنان إنّ قصفاً إسرائيلياً استهدف مناطق بليدا، حولا، البياض، بركة الطيري ووادي الجمل.

في غضون ذلك، تحدث وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن أضرار جسيمة لحقت بموقع تابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان إثر إصابته بصاروخ "بركان".

وخلال ساعات المساء، أعلن الحزب أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية، استهدفوا عند الساعة 7.40 مساءً، موقع بركة ريشا بصواريخ بركان، وتمّت إصابته إصابة مباشرة".

كذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه منطقة بين شتولا وزرعيت بالجليل الغربي.

وتزامناً مع تلك الأنباء، تحدث تقارير إسرائيليّة عن أنَّ صافرات الإنذار دوّت في مُستعمرات كريات شمونة، الغجر، كفار يوفال، معيان باروخ، وكفار جلعادي في إصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وبعد تلك التقارير، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنهُ تمّ إطلاق حوالى 15 صاروخاً من لبنان باتجاه مستعمرة كريات شمونة والمنطقة المحيطة بها".

وذكرت الصحيفة أنّ الدفاعات الإسرائيلية اعترضت 4 صواريخ، موضحة أنّ 6 منها سقط في مناطق مفتوحة، فيما العدد المتبقي سقط داخل الأراضي اللبنانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "رداً على عمليات الإطلاق، هاجم الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان بالمدفعية والدبابات".

ومساء، شنت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عدواناً جوياً على سهل الخيام، حيث استهدفته بواسطة صاروخ مُوجّه.

وتزامن العدوان الجوي مع قصف مدفعي طال تل دبين على مقربة من شركة الكهرباء، كما تم قصف منطقة جل الدخن عند أطراف دير ميماس.

وتعرّضت منطقة هورا بين بلدتي كفركلا ودير ميماس لقصف مدفعي، طاول أيضاً أطراف الفرديس وراشيا الفخار وتلال كفرشوبا وكان مصدره مرابض العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.