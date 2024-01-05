السفارة الإيرانية اختتمت سجل التعازي بضحايا التفجيرين في مدينة كرمان

اختتمت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في لبنان سجل التعازي بضحايا التفجيرين في مدينة كرمان، في المقر الجديد للسفارة، بالقرب من نادي الغولف.

وحضر معزياً: رئيس الجمهورية السابق اميل لحود ممثلا بنجله النائب السابق اميل اميل لحود، رئيس الحكومة السابق سليم الحص ممثلا برئيس ندوة العمل الوطني رفعت بدوي، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الطاقة وليد فياض، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ممثلا بمدير مكتبه وليد حيدر، وزير المهجرين عصام شرف الدين ممثلا بمدير عام الوزارة أحمد محمود، وزير التربية عباس الحلبي ممثلا بمستشاره علي حيدر.



كما وحضر النواب: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، أمين شري، قاسم هاشم، رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية عناية عز الدين، رائد برو، محمد خواجة، حسين الحاج حسن، حسن جشي، جبران باسيل ممثلا بالمحامي خالد مكي، البطريرك الماروني بشارة الراعي ممثلا برئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى ممثلا بالشيخ عامر زين الدين، بطريرك الأرمن الأرثوذوكس آرام الأول كشيشيان ممثلا بالأب سركيس إبراهيم، رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد ابراهيم امين السيد، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور ممثلا بمستشاره طلال الأسعد، مدير مكتب السيد السيستاني في لبنان حامد الخفاف، ممثل مرجعية السيد محمد سعيد الحكيم في لبنان السيد حيدر الحكيم، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، سفراء: الصين تشيان مينجيان، روسيا الكسندر روداكوف، الجزائر رشيد بلباقي، القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية علي دغمان، وممثلون عن سفارات العراق وسفير تركيا وفلسطين، البرازيل، كازاخستان، أرمينيا.

كما وحضر معزياً: مدير المخابرات في الجيش اللبناني ممثلا بالعميد الركن رياض علام، وفد "حركة أمل" برئاسة عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان ناقلاً تعازي رئيس مجلس النواب نبيه بري، "التيار الوطني الحر" ممثلا بالمحامي رمزي دسوم، "الحزب التقدمي الإشتراكي" مثلا بأمين السر ظافر ناصر، "حزب الطاشناق" ممثلا بعضو قيادة الحزب بارور آرسين، رئيس "المركز الوطني في الشمال" كمال الخير، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق للقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج، رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب ممثلا بهشام الأعور، الأمين العام لـ "مؤتمر الأحزاب العربية" قاسم صالح، رئيس "حزب التيار العربي" شاكر البرجاوي، وفد "حركة الشعب" برئاسة جمال واكيم ، نائب رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال حديد، أمين سر "لقاء مستقلون من أجل لبنان" رافي مادايان، وفد "حزب الوفاء" برئاسة الدكتور أحمد علوان.



وكذلك حضر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، وفد من "تجمع العلماء المسلمين" برئاسة الشيخ غازي حنينة، وفد من "جبهة العمل الإسلامي" برئاسة الشيخ زهير جعيد، رئيس "حركة الأمة" الشيخ عبدالله الجبري، الشيخ محمد حسين الحاج رئيس جمعية الإمام المنتظر الخيرية، وفد "حركة التوحيد الإسلامي"، النواب والوزارء السابقون: اميل رحمة، عماد حب الله، ناصر قنديل، نزيه منصور، فيصل الداوود، زاهر الخطيب، حسين الموسوي، محمود قماطي، محمد برجاوي.



وحضر أيضا نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي، رئيس مجلس إدارة "قناة الميادين" غسان بن جدو، رئيس "جمعية عامل" كامل مهنا، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، رئيس "الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع" الدكتور عبد الملك سكرية، نائب رئيس "المجلس الوطني الفلسطيني" علي فيصل، ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، ممثل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان فتحي ابو العردات، مسؤول "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" – القيادة العامة أبو كفاح غازي على رأس وفد، وكذلك وفد من لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والشخصيات الوطنية، وممثلون عن الأحزاب والقوى اللبنانية الوطنية والإسلامية وعن القوى والفصائل الفلسطينية وشخصيات سياسية وإعلامية وديبلوماسية وإجتماعية.