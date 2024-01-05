إثر حادث سير.. جرحى عند مفترق أنصارية

أُصيب عدد من الأشخاص بجروح إثر حادث سير وقع عند مفترق بلدة انصارية، على أوتوستراد الزهراني.



وعلى الفور، جرى نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

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