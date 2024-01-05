21
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
24
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المصارف ترفض "الكابيتال كونترول" لأنه يُلزمها دفع 800 دولار للمودع شهرياً!
Lebanon 24
05-01-2024
|
22:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت رنى سعرتي في" نداء الوطن": أكثر من 4 أعوام وقانون الكابيتال كونترول محطّ أخذ وردّ ونزاع بين السلطة والمصرفيين والمشرّعين الذين لم يتمكّنوا لغاية اليوم من التوافق على صيغة ترضي الجميع، أو بالاحرى يتنازلوا عن جزء من مصالحهم لصالح المودعين. ورغم ان الهدف الرئيس للقانون (وقف التحويلات المالية الى الخارج وتحديد مبلغ للسحوبات النقدية) انجلى مع التطبيق غير الرسمي لضوابط مالية عمّمها مصرف لبنان والمصارف، إلا ان اقرار هكذا قانون ما زال مطلباً وضرورة للمرحلة المقبلة في حال وُجدت النيّة الحقيقية للاصلاح واعادة هيكلة القطاع المصرفي والحفاظ على ما تبقى من اموال المودعين.
Advertisement
قبل نهاية العام الماضي، كان اقتراح القانون مطروحاً على جلسة مجلس النواب، لكنّه لم يقرّ واعاده رئيس المجلس الى اللجان النيابية لتعديله وضمّه الى سلة متكاملة من القوانين الاصلاحية وطرحها بعد شهرين. إلا ان الرفض الابرز لاقتراح القانون مرتبط بالمادة السادسة التي أوصت اللجان بتعديلها لتنصّ على تسديد مبلغ لا يقلّ عن 800 دولار شهرياً للمودعين أصحاب الحسابات القائمة قبل 17 تشرين 2019. وهو الامر الذي تعارضه المصارف بشدّة لانها على حدّ تعبيرها، تفتقر للسيولة المطلوبة لتأمين المبالغ . علماً ان المصارف التزمت منذ حزيران 2021 تسديد 400 دولار ( 200 منها من مصرف لبنان) شهرياً للمستفيدين من التعميم 158 والذين بلغ عددهم 181 الف مودع، لا يزال 93 الف مودع منهم يستفيدون حالياً من مفاعيل التعميم. وبالتالي فان الكلفة مقدّرة بحوالى 111 مليون دولار (مع الاشارة الى ان مصرف لبنان يؤمّن للمصارف في المقابل المبلغ نفسه لتطبيق مفاعيل التعميم). وإذا ما قررت المصارف الالتزام بالتعميم 682 وضمّ شريحة اضافية للمستفيدين من التعميم 158 فان الكلفة سترتفع الى 222 مليون دولار (إذا فرضنا ان عدد المؤهلين الجدد سيبلغ حوالى 87 الف مودع).
لكنّ المصارف أعلنت انها عاجزة عن تأمين هذه الكلفة التي تُعتبر زهيدة نسبة لما حققته من ارباح وعمولات طوال السنوات الماضية، وترفض تطبيق التعميم 682 وتوسيع شريحة المستفيدين من سحب 300 دولار شهريا بسبب عجزها المالي وافتقارها للسيولة النقدية، وبالتالي، كيف لها الموافقة على قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية وتسديد مبلغ 800 دولار شهرياً للمودعين؟
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سماع إنفجار قويّ في فردان... هذه طبيعته
Lebanon 24
سماع إنفجار قويّ في فردان... هذه طبيعته
06:34 | 2024-01-05
05/01/2024 06:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتظروا.. هذا ما ستشهده الكهرباء يوم الأحد
Lebanon 24
إنتظروا.. هذا ما ستشهده الكهرباء يوم الأحد
14:47 | 2024-01-05
05/01/2024 02:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة ساخرة في خطاب نصرالله أشعلت مواقع التواصل
Lebanon 24
كلمة ساخرة في خطاب نصرالله أشعلت مواقع التواصل
09:45 | 2024-01-05
05/01/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا يبدو شكله!
Lebanon 24
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا يبدو شكله!
14:08 | 2024-01-05
05/01/2024 02:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العاروري.. هؤلاء قد تغتالهم إسرائيل في لبنان!
Lebanon 24
بعد العاروري.. هؤلاء قد تغتالهم إسرائيل في لبنان!
12:23 | 2024-01-05
05/01/2024 12:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:01 | 2024-01-06
ميقاتي يستقبل بوريل
04:25 | 2024-01-06
قتله بسبب خلاف على قطعة أرض.. وقوى الأمن كانت بالمرصاد
04:15 | 2024-01-06
إعلامية "تنفصل" عن زوجها؟
04:14 | 2024-01-06
البطريرك الراعي يتحدث عن قرار الحرب والسلم.. هذا ما قاله
04:07 | 2024-01-06
ارتفاع حدة المواجهات جنوباً.. والحزب يرد بعنف على مقتل العاروري
04:00 | 2024-01-06
"إعلان حرب" عند حدود لبنان.. مسؤول إسرائيلي يُحذر!
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
06/01/2024 11:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
06/01/2024 11:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
06/01/2024 11:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24