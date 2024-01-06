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لبنان

إتصالات واسعة لتعيين المجلس العسكري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2024 | 01:15
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بالتوازي مع الجمود السياسي القائم وعدم حصول اي تطورات مرتبطة بالعقد الاساسية في الملف الرئاسي، يبدو أن موضوع التعيينات العسكرية لا يزال يحافظ على مكانة جدية لدى غالبية القوى السياسية وخصوصا ان التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون فتح شهية الاحزاب الاساسية من اجل تعيين مجلس عسكري.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن حجم الاتصالات والآراء والرغبات في هذا الملف تزيد التعقيد بشكل واسع، خصوصا أن الأطراف المعنية كثيرة وفي مقدمها رئيس الحكومة وقائد الجيش ورئيس "التيار الوطني الحر" والحزب "التقدمي الاشتراكي" ورئيس تيار "المردة سيلمان فرنجية وحتى "حزب الله" إضافة إلى الاميركيين..
وترى المصادر أن هناك بعض المراكز متفق عليها لكن توجد اسماء خلافية لم يتم التوافق عليها بعد، وهذا ما يعني ان الخلاف قد يمتد لفترة ما، لكن حجم التواصل والاتصالات التي تجري توحي بأن هناك قرار بتعيين مجلس عسكري وعدم التأخر في هذا الاجراء..
ومن المقرر أن يلتقي وفد من اللقاء الديموقراطي رئيس الحكومة غدا للبحث في الملف.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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