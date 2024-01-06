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لبنان

سرقة مدينة كميل شمعون الرياضية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2024 | 01:30
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تتجه وزارة الشباب والرياضة وبالتحديد مديرية المنشآت والمدن الرياضية الى تقديم شكوى جزائية ضد مجهول بتهمة سرقة كابلات كهربائية من "مدينة كميل شمعون الرياضية" بطول حوالي اثني كيلومتر قطري، يعادل وزنها حوالي خمسين طنا من النحاس.
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المصدر لفت الى أن هذه السرقة حصلت قبل شهرين تقريباً بالرغم من أن المدينة تتمركز فيها وحدات عسكرية.
وختم المصدر بأن التحقيقات سوف تطال الجميع من دون إستثناء.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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