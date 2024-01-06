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لبنان

بالأرقام… خطر أمني يخرج الى العلن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2024 | 02:15
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يقول أحد النواب إنّ وقائع وأرقام ضخمة ومفاجئة ستظهر إلى العلن في الأيام القليلة القادمة بشأن خطر وجود النازحين السوريين في مختلف مناطق لبنان، خصوصاً على مستوى الانعكاس الأمني.
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المصدر: لبنان 24
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