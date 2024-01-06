بالأرقام… خطر أمني يخرج الى العلن

يقول أحد النواب إنّ وقائع وأرقام ضخمة ومفاجئة ستظهر إلى العلن في الأيام القليلة القادمة بشأن خطر وجود النازحين السوريين في مختلف مناطق لبنان، خصوصاً على مستوى الانعكاس الأمني.

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