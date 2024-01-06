جديد وقديم.. أبرز مسلسلات رمضان 2024

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ويشهد الموسم عدة تغييرات مهمة في الخريطة الدرامية، منها اتجاه عدد من النجوم لمسلسلات الـ 15 حلقة و الـ 10 بعد نجاح هذه التجارب بشكل قوي علي مدار العامين الماضيين، وتحقيقها نسبة مشاهدة عالية . فقد تحمس لها عدد من كبار الفنانين لخوض التجربة في الموسم المقبل لأول مرة في مشوارهم.رغم دخول مجموعة كبيرة من الفنانين إلى استوديوهات التصوير لاستكمال أعمالهم الدرامية، إلا أن الجمهور اعتاد على انسحاب مجموعة كبيرة من الأعمال من جداول العرض، لأسباب عديدة منها: الفشل في استكمال التصوير، أو عدم رضا المنتج عن تسويق مسلسلاته، أو وجود بعض النجوم في أكثر من عمل، مما يؤدي إلى تفضيل أحدهما على الآخر.وبعد تأجيل وجيز، باشرت شركة "صبّاح إخوان" تصوير أعمالها في دمشق، حيث دارت كاميرا المخرج سامر البرقاوي لتصوير مسلسل "تاج" الذي سيجمع تيم حسن وبسام كوسا وغيرهم. يصوّر العمل كاملاً في العاصمة السوريّة، وتدور أحداثه في دمشق خمسينيات القرن الماضي ويعود إلى العصر الذهبي الذي عاشته سوريا في تلك المرحلة.أما الثنائي اللبناني نادين نسيب نجيم والمخرج فيليب أسمر، فيعيدان التجربة بعد نجاحهما في مسلسل "2020"، وذلك من خلال مسلسل "2024" الذي يشارك نادين بطولته السوري محمد الأحمد.وصوّر مسلسل "نقطة انتهى" إخراج محمد عبدالعزيز، للنجم السوري عابد فهد، واللبنانيَيْن عادل كرم وندى أبو فرحات وغيرهما.كما أعلن الفنان قصي خولي عن خوضه المنافسة بعمل إجتماعي جديد، سيجمعه مع دانيلا رحمة، مشيدا بأدائها في الفترة الأخيرة وتطورها الكبير.كذلك، ستصوّر "إيغل فيلمز"مسلسل "عَ أمل" الذي يضمّ على قائمة أبطاله، كلّاً من: ماغي بوغصن، ومهيار خضور، وكارول عبود، وبديع أبو شقرا، وغيرهم. المشروع اجتماعي يتناول العديد من القضايا اللافتة.على ضفة أخرى، ينتهي فريق مسلسل "النسيان" إنتاج شركة Blue Bee للمنتج محمد مشيش، الذي يجمع سيرين عبدالنور وقيس الشيخ نجيب وغيرهما، قريباً من تصويره في بيروت. مع العلم أنّه من غير المؤكّد ما إذا كان سيُعرض ضمن السباق الرمضاني أو خارجه.وأعلن منتجو مسلسل "العربجي" عن تقديم جزء ثان منه، ويقوم ببطولته كل من باسم ياخور وسلوم حداد وديمة قندلفت. وتدور أحداث المسلسل حول الظلم الذي يتعرض له بطل العمل عبدو العربجي، الذي يصارع الحياة لكنه يتمسك بقوة الإرادة.وتقدم المخرجة رشا شربتجي موضوعا اجتماعيا رومانسيا في مسلسلها الجديد "نظرة حب"، وهو من تأليف رافي وهبي ويجمع الثنائي باسل خياط وكارمن بصيبص.يواصل صناع مسلسل "باب الحارة" التحضير لتقديم الجزء رقم 14، وسيتم اختيار نجوم جدد للمشاركة في الحلقات الجديدة، والعمل من تأليف مروان قاووق، وإخراج منال عمران.بعد تأجيل عرضه إلى رمضان 2024، يقدم الفنان المصري كريم عبد العزيز مسلسل “الحشاشين”، إلى جانب الفنانة السورية سوزان نجم الدين. المسلسل من إنتاج شركة "سينرجي". وتدور أحداثه حول طائفة الحشاشين التي سكنت إيران وبلاد الشام منذ أكثر من ألف عام، وتم تصويره في عدة دول من بينها كازاخستان.ويواصل الفنان المصري أحمد مكى تصوير الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوى" والذى يستكمل مسيرة نجاح العمل الذى حقق أجزاء السابع ناجحًا كبيرًا، وانضمت الفنانة أمينة خليل لفريق عمل المسلسل.ويستعد الفنان أحمد السقا لبدء تصوير مسلسله الجديد "العتاولة"، والذي يشاركه في بطولته كل من الفنان طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب وآخرين، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.ويدخل مسلسل المداح 4، السباق للعام الرابع على التوالي، ويشارك في العمل كل من الفنان حمادة هلال، هلا السعيد، دنيا عبد العزيز وآخرين، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.يغيب عن دراما رمضان القادم عدد من النجوم والنجمات الذين قرروا عدم خوض ماراثون رمضان ليفتقد الجمهور نجوما ارتبط وجودهم دراميا بهذا الموسم.وبعد أن داومت الفنانة ياسمين عبد العزيز على الظهور في موسم دراما رمضان طوال السنوات الماضية اتخذت هذا العام قرارا بالغياب عن موسم دراما رمضان 2024. وقررت العودة إلى السينما من جديد بعد أن قدمت أخر أعمالها قبل 5 سنوات.ومن أبرز هؤلاء النجمات الفنانة يسرا والتي اصبحت احد علامات مسلسلات رمضان على مدار 15 سنة قدمت خلالهم العديد من الاعمال الدرامية الناجحة.واخر النجمات الذين يغبن عن رمضان 2024 الفنانة منى زكي وذلك بسبب انشغالها بتصوير عدد من الاعمال السينمائية.