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لبنان

"أمرٌ مهم" تمتنع "حماس" عنه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2024 | 03:45
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كشفت المعلومات أنّ "حركة حماس" في لبنان أعرضت مؤخراً عن التصريح بشأن أي معلوماتٍ تتعلق بالتحقيقات المستمرة بحادثة إغتيال القيادي في الحركة صالح العاروري قبل أيام في الضاحية الجنوبية.
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ولفتت المصادر إلى أنّ مسؤولي الحركة حينما يتم سؤالهم عن مسار المعطيات والمعلوامت المرتبطة بالإغتيال، يجيبون بالقول: "لا نريد الحديث بهذا الشأن".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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