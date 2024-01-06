"أمرٌ مهم" تمتنع "حماس" عنه

كشفت المعلومات أنّ "حركة حماس" في لبنان أعرضت مؤخراً عن التصريح بشأن أي معلوماتٍ تتعلق بالتحقيقات المستمرة بحادثة إغتيال القيادي في الحركة صالح العاروري قبل أيام في الضاحية الجنوبية.

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