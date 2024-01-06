إعلامية "تنفصل" عن زوجها؟

أثيرَ مؤخراً حديث يتعلق بـ"تذبذب" علاقة إعلامية مع زوجها، ما طرح تساؤلات عن إمكان إنفصالهما بعد خطوة علنية قامت بها تمثلت بإزالة كل صورها معه.

حديث هذه الإعلامية انتشر في أوساطِها، لاسيما أن دخولها إلى القفص الزوجي لم تمضِ عليه سوى بضع أشهر معدودة.

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يُذكر أنّ الخلافات بدأت بين الزوجين في اليوم الثالث من زواجهما، ما كشف عن أنه لا توافق بين الطرفين، علماً أن تكلفة حفل الزفاف تجاوزت الـ40 ألف دولاراً.