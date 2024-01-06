Advertisement

لبنان

إعلامية "تنفصل" عن زوجها؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-01-2024 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1149266-638401334567015977.jpg
Doc-P-1149266-638401334567015977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثيرَ مؤخراً حديث يتعلق بـ"تذبذب" علاقة إعلامية مع زوجها، ما طرح تساؤلات عن إمكان إنفصالهما بعد خطوة علنية قامت بها تمثلت بإزالة كل صورها معه. 
حديث هذه الإعلامية انتشر في أوساطِها، لاسيما أن دخولها إلى القفص الزوجي لم تمضِ عليه سوى بضع أشهر معدودة.
Advertisement
يُذكر أنّ الخلافات بدأت بين الزوجين في اليوم الثالث من زواجهما، ما كشف عن أنه لا توافق بين الطرفين، علماً أن تكلفة حفل الزفاف تجاوزت الـ40 ألف دولاراً.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

فنون ومشاهير

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2024-01-06
04:25 | 2024-01-06
04:14 | 2024-01-06
04:07 | 2024-01-06
04:00 | 2024-01-06
04:00 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24