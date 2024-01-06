بالأسلحة المُناسبة.. حزب الله يستهدف عدة مواقع اسرائيلية

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كما أعلن الحزب في بيان ثان انه عند الساعة 09:55 من صباح يوم السبت 6-1-2024 استهدف عناصره تجمعًا لمشاة ‏جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة. ‏ ‏

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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 09:40 من صباح اليوم السبت 6-1-2024 موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.كما أعلن الحزب في بيان ثان انه عند الساعة 09:55 من صباح يوم السبت 6-1-2024 استهدف عناصره تجمعًا لمشاة ‏جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة. ‏ ‏

وكان الحزب أعلن في بيان صباح السبت ان عناصره قاموا عند الساعة 08:10 وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال صالح ‏العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة. ‏