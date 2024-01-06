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لبنان

بالأسلحة المُناسبة.. حزب الله يستهدف عدة مواقع اسرائيلية

Lebanon 24
06-01-2024 | 03:43
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 09:40 من صباح اليوم السبت 6-1-2024 موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.

كما أعلن الحزب في بيان ثان انه عند الساعة 09:55 من صباح يوم السبت 6-1-2024 استهدف عناصره تجمعًا لمشاة ‏جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة. ‏ ‏
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وكان الحزب أعلن  في بيان صباح السبت ان عناصره قاموا عند الساعة 08:10  وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال صالح ‏العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة. ‏
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