بعد إطلاق عشرات الصواريخ.. هذا ما تقرّر داخل مستعمرات إسرائيلية قرب لبنان

أعلنت السّلطات الإسرائيليّة إعادة فتح معظم الطرق التي تمّ إغلاقها أمام حركة المرور في منطقة الجليل الأعلى المُحاذية للحدود مع لبنان.



Advertisement وأشارَ المجلس الإقليميّ في الجليل إلى أنّ قرار فتح الطرقات جاء إثر إغلاقها بسبب عشرات من عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه المستعمرات الإسرائيلية، صباح اليوم. وأشارَ المجلس الإقليميّ في الجليل إلى أنّ قرار فتح الطرقات جاء إثر إغلاقها بسبب عشرات من عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه المستعمرات الإسرائيلية، صباح اليوم.



وأوضح المجلس أنّ الطريق الوحيد الذي ما زال مُغلقاً أمام حركة المرور هو تقاطع تشاتودا (جيفور)، وأضاف: "بحسب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية - في حالة وجود إنذار، يجب إيقاف السيارة والابتعاد عنها إلى جانب الطريق والاستلقاء على الأرض وحماية رأسك بيديك".



وخلال ساعات الصباح، أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية بواسطة 62 صاروخاً من أنواع متعددة.



وأشار الحزب إلى أن تلك العملية جاءت في إطار "الرّد الأولي" على جريمة إغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأوضح الحزب أن قاعدة ميرون للمراقبة الجوية تقعُ على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة وهي ‏أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، مشيراً إلى أن تلك القاعدة تعتبرُ مركزًا للإدارة والمراقبة والتحّكم الجوّي ‏الوحيد في شمال فلسطين المحتلة ولا بديل رئيسياً عنها، كما أنها واحدة من قاعدتين أساسيتين في ‏كامل إسرائيل وهما: ميرون شمالاً، والثانية "متسبيه رامون" جنوباً.‏



ووفقاً للحزب، فإنّ قاعدة ميرون تُعنى بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا ‏وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

كذلك، تُشكل هذه القاعدة، بحسب بيان الحزب، ‏مركزاً رئيسياً لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة، ويعمل في هذه القاعدة عدد ‏كبير من نخبة الضباط والجنود الإسرائيليين.

