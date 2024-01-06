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لبنان

ميقاتي استقبل بوريل: لسنا دعاة حرب ونحذر من تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان

Lebanon 24
06-01-2024 | 06:15
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل ظهر اليوم في دارته في بيروت.
 
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وشارك في اللقاء الوفد المرافق لبوريل ومستشارو رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.
 
وتم خلال الاجتماع البحث في التعاون القائم بين  الحكومة اللبنانية والاتحاد الاوروبي في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والاصلاحات الادارية.
 
وخلال الاجتماع شدد رئيس الحكومة على "وجوب حل ملف النازحين السوريين عبر دعمهم في بلادهم لتشجيعهم على العودة".
 
وفي ملف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، أكد رئيس الحكومة" أننا طلاب سلام لا دعاة حرب، ونتطلع الى تحقيق الاستقرار، ونقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الصدد، لان اي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة الى تفجير شامل".
 
وإذ شدد "على التزام لبنان تطبيق القرار الدولي الرقم 1701"، أكد أنّ "التطبيق الكامل لهذا القرار يستوجب أولاً وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".
ودعا ميقاتي إلى "العمل لارساء حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم  العادلة".
 
 
 
 
 
 
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