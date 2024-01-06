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لبنان

ميقاتي يستقبل بوريل

Lebanon 24
06-01-2024 | 04:01
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في دارته في بيروت.
 
 
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الرئيس ميقاتي يستقبل في هذه الاثناء الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في دارته في بيروت
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