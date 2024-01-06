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لبنان

البطريرك الراعي يتحدث عن قرار الحرب والسلم.. هذا ما قاله

Lebanon 24
06-01-2024 | 04:14
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أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى ضرورة التّمسك بالقرار ١٧٠١ وتجنيب لبنان الدخول بحرب اسرائيل على غزه وأهلنا في الجنوب يعانون، مذكراً أن قرار الحرب والسلم يعود حصراً إلى الحكومة اللبنانية.
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البطريرك الراعي وفي عظة عيد الغطاس قال: "لا نكف عن المطالبة بحق الشعب الفلسطيني أن يعود إلى أرضه وهذه الوسيلة أجدى من الحرب والجوع والحرمان، ونطالب بايقاف الحرب والدمار وايجاد الحلول بالطرق الديبلوماسية".
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