أول فيديو.. شاهدوا ماذا فعلت صواريخ "حزب الله" بقاعدة جوية إسرائيليّة!

نشرت وسائل إعلامٍ إسرائيلية مشاهد توثق لحظة إستهداف "حزب الله" قاعدة ميرون الجويّة الإسرائيلية، اليوم السبت.

وخلال ساعات الصباح، أعلن الحزبُ استهداف القاعدة المذكورة بواسطة 62 صاروخاً من أنواع متعددة.



وأشار الحزب إلى أن تلك العملية جاءت في إطار "الرّد الأولي" على جريمة إغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأوضح الحزب أن قاعدة ميرون للمراقبة الجوية تقعُ على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة وهي ‏أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، مشيراً إلى أن تلك القاعدة تعتبرُ مركزًا للإدارة والمراقبة والتحّكم الجوّي ‏الوحيد في شمال فلسطين المحتلة ولا بديل رئيسياً عنها، كما أنها واحدة من قاعدتين أساسيتين في ‏كامل إسرائيل وهما: ميرون شمالاً، والثانية "متسبيه رامون" جنوباً.‏



ووفقاً للحزب، فإنّ قاعدة ميرون تُعنى بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا ‏وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. كذلك، تُشكل هذه القاعدة ‏مركزاً رئيسياً لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة، ويعمل في هذه القاعدة عدد ‏كبير من نخبة الضباط والجنود الإسرائيليين.



