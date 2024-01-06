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لبنان

لسبب غريب وغير متوقّع... أطلق النار فجر اليوم

Lebanon 24
06-01-2024 | 04:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص أطلق النار في الهواء، من رشاش حربيّ، فجر اليوم، في محلة باب الرمل في طرابلس، إبتهاجاً بعودة أحد المغرتبين من الخارج.


كما قام شخص آخر بإطلاق النار في الهواء، من داخل سيارة من دون لوحات، في محلة جسر الخناق في طرابلس.
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