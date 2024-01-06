أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، إستشهاد المُجاهد مصطفى حسن سعد (أبو حسن نور)، وذلك إثر المواجهات مع العدو الإسرائيليّ في جنوب لبنان.

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وذكر الحزب أنَّ الشهيد سعد هو من مدينة بنت جبيل ومن سكان بلدة برج الشمالي الجنوبية.