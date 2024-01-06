بالصورة.. شاهدوا ماذا فعلت إسرائيل في أجواء الجنوب!

أفادت مصادر ميدانيّة في جنوب لبنان بأنّ العدو الإسرائيليّ رفع منطاداً تجسسياً قبالة بلدات قضاء بنت جبيل الحدودية.



Advertisement والتقطت عدسات الكاميرات صورةً تُظهر المنطاد التجسسيّ المرفوع في الهواء وذلك من أجل تغطية المنطقة إستخباراتياً بعدما قام "حزب الله" بتدمير أجهزة تجسسية إسرائيلية كانت مثبتة ضمن المواقع العسكرية المُطلة على لبنان. والتقطت عدسات الكاميرات صورةً تُظهر المنطاد التجسسيّ المرفوع في الهواء وذلك من أجل تغطية المنطقة إستخباراتياً بعدما قام "حزب الله" بتدمير أجهزة تجسسية إسرائيلية كانت مثبتة ضمن المواقع العسكرية المُطلة على لبنان.



وخلال كلمةٍ له، أمس الجمعة، كشفَ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله عن عدد العمليات التي نفذها "حزب الله" ضد إسرائيل عند جبهة الجنوب، وقال: "المقاومة الإسلامية نفّذت ما يزيد على 670 عمليةً في خلال 3 أشهر وتم استهداف 48 موقعاً حدودياً أكثر من مرة. كذلك، جرى تنفيذ 494 استهدافاً بينها 50 نقطةً حدوديةً استهدفت أكثر من مرة. مع هذا، فإنّ المقاومة استهدفت أيضاً التجهيزات الفنية والاستخبارية على طول الحدود وتم تدميرها بالكامل".



وأكمل: "الجنود الإسرائيليون هربوا بعدها من المواقع في اتجاه المستوطنات خشيةً من تقدم المقاومين في اتجاه المواقع واحتلالها. ونقول هنا، إن أمر الهجوم على المواقع الإسرائيلية من جنوب لبنان هو واردٌ وقائم. وللإشارة أيضاً، فقد تمّ تدمير عدد كبير من الآليات والدبابات على طول الحدود، والعمليات كانت مستنزفة جداً للعدو الذي مارس تكتماً شديداً على خسائره الكبيرة".