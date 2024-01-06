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لبنان

بالصورة.. شاهدوا ماذا فعلت إسرائيل في أجواء الجنوب!

Lebanon 24
06-01-2024 | 05:16
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أفادت مصادر ميدانيّة في جنوب لبنان بأنّ العدو الإسرائيليّ رفع منطاداً تجسسياً قبالة بلدات قضاء بنت جبيل الحدودية.

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والتقطت عدسات الكاميرات صورةً تُظهر المنطاد التجسسيّ المرفوع في الهواء وذلك من أجل تغطية المنطقة إستخباراتياً بعدما قام "حزب الله" بتدمير أجهزة تجسسية إسرائيلية كانت مثبتة ضمن المواقع العسكرية المُطلة على لبنان.

وخلال كلمةٍ له، أمس الجمعة، كشفَ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله عن عدد العمليات التي نفذها "حزب الله" ضد إسرائيل عند جبهة الجنوب، وقال: "المقاومة الإسلامية نفّذت ما يزيد على 670 عمليةً في خلال 3 أشهر وتم استهداف 48 موقعاً حدودياً أكثر من مرة. كذلك، جرى تنفيذ 494 استهدافاً بينها 50 نقطةً حدوديةً استهدفت أكثر من مرة. مع هذا، فإنّ المقاومة استهدفت أيضاً التجهيزات الفنية والاستخبارية على طول الحدود وتم تدميرها بالكامل".

وأكمل: "الجنود الإسرائيليون هربوا بعدها من المواقع في اتجاه المستوطنات خشيةً من تقدم المقاومين في اتجاه المواقع واحتلالها. ونقول هنا، إن أمر الهجوم على المواقع الإسرائيلية من جنوب لبنان هو واردٌ وقائم. وللإشارة أيضاً، فقد تمّ تدمير عدد كبير من الآليات والدبابات على طول الحدود، والعمليات كانت مستنزفة جداً للعدو الذي مارس تكتماً شديداً على خسائره الكبيرة".

وتابع نصرالله: "العدو لا يعترف لا بقتيل ولا بجريح وهذا جزء من سياساته في التكتم العام على خسائره. هناك خبراء في إسرائيل يتحدثون عن أن خسائر جيش العدو هي أكثر بـ3 مرات عن الأعداد المعلَنة. في 8  من مستشفيات الشمال فقط، الإحصاء يبيّن وجود أكثر من 2000 إصابة، والذي يحصل في جبهة الشمال هو إذلال حقيقي لجيش العدو".
 
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