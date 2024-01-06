آرام الأول في قداس الميلاد: لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة

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احتفلت الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية بعيد الميلاد وغطاس يسوع المسيح، وقدم الذبيحة الإلهية الكاثوليكوس آرام الأول للأرمن الأرثوذكس، في كاتدرائية الكاثوليكوسية القديس غريغوريوس المنور في أنطلياس، بحضور حشد كبير من المؤمنين وشخصيات رسمية وممثلين عن المنظمات والجمعيات والفعاليات.خلال القداس وجه الكاثوليكوس رسالته الميلادية للشعب، معنونا بآية من سفر الرؤيا "ها أنا أصنع كل شيء جديد" (رؤيا ٢١: ٥)، قال قداسته: "بهذه الكلمات نستطيع ان نختصر حدث الظهور الإلهي في بيت لحم، لولادة الرب يسوع المسيح"، ففي فترة مصيرية ومرحلة حاسمة من التاريخ، يأتي الرب الإله للعالم، ليعيد إليه الإنسان والكون اللذان ابتعدا عنه، ليقيم ويحي في الإنسان من جديد الصورة الإلهية التي أسقطها الإنسان، وليعيد للكون النعم السماوية، لذلك إن ولادة الرب يسوع في بيت لحم هي ولادة الكون والإنسان جديدان مثلما يعرفها الرسول يوحنا مؤلف سفر الرؤيا: "سماء وأرض جديدة".أضاف: "الرب خلق الإنسان، ليحافظ، الخليقة ويحميها. المسيح ليس ماضيا بل هو حاضر دائم، وهو المستقبل. المسيح ولد، وعظ، بشر، وعمل العجائب، صلب، وقام، ووعد بمجيئه الثاني. باحتفالنا بولادة المسيح، نحتفل أيضا بولادة الإنسان الجديد، كما وولادة العالم الجديد، ونتطلع بأعيننا الإيمانية الى مجيء المسيح الثاني. يختم الرسول يوحنا مؤلف سفر الرؤيا كتابه بالتضرع: "تعال أيها الرب يسوع".وشدد على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة للتغلب على الأزمة الاقتصادية المعيشية والصعوبات الراهنة والأمور الملحة"، وأسف "للإجرام الإسرائيلي بحربه ضد غزة المنافي للقانون الدولي". ودان بشدة "ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب وقصف دائم، وقتل للأبرياء، أودت إلى سقوط الآلاف من الضحايا الفلسطينيين ودمار شاسع وفظيع، والمجتمع الدولي عليه أن يدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وإقامة دولته الحرة".