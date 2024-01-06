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لبنان

بالصواريخ... "قوات الفجر" تُنفّذ عمليتين عسكريتين من جنوب لبنان

Lebanon 24
06-01-2024 | 06:32
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أعلنت "قوات الفجر" - الجماعة الاسلامية، في بيان، أنّها "نفذت مساء الجمعة، عمليتين عسكريتين تضمنتا توجيه صليتين صاروخيتين استهدفتا كريات شمونة في شمال فلسطين المحتلة مما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة".
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