سيارات الإسعاف توّجهت إلى المكان... إسرائيل تقصف بلدة جنوبيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيارات الإسعاف توجّهت إلى بلدة برج الملوك، بعدما أغارت طائرة إسرائيليّة على البلدة.

وأُصيبت السوريّة فاطمة العاوش، البالغة من العمر 25 سنة، بشظية في ساقها، ونُقلت إلى المستشفى.