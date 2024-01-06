شاهدوا بالصور... مسؤول أميركيّ بارز يُوقّع على قذيفة إسرائيليّة قبل إطلاقها نحو لبنان

زار نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس جنودا إسرائيليين على الحدود الشمالية، ووقّع على قذائف مدفعية ستطلق على لبنان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الجمعة، أن بنس زار مجموعة جنود على حدود إسرائيل مع لبنان، خلال زيارته تل أبيب، مشيرة إلى أنه تبادل أطراف الحديث مع الجنود ووقّع على قذائف مدفعية إسرائيلية.



وخلال حديثه مع الجنود قال لهم بنس: "نقدر ما تفعلونه، لم أعد أتحدث نيابة عن الحكومة الأميركية، ولكني أتحدث نيابة عن الشعب الأميركي، نحن نقف إلى جانبكم وسنواصل ذلك".



وتناول بنس الغداء مع الجنود، حيث تم تقديم الحساء الكوبي الذي أعده رائد الفوج، وأصر على أن يجلسوا جميعا معه في الخيمة و"يصنعوا القهوة". وقالت الصحيفة إنه "كما هي عادة السكان المحليين، وقع بنس على إحدى قذائف المدفعية وكتب عليها: من أجل إسرائيل".

وفي نهاية الزيارة، كتب بنس على صفحته في منصة"إكس": "زرت القيادة الشمالية لإسرائيل، والتقيت بالقادة العسكريين وانضممت إلى الجنود المتمركزين بالقرب من الحدود مع لبنان. منذ 7 تشرين الأول خرج هؤلاء الإسرائيليون الشجعان، وبعضهم أميركيون، مواطنون تركوا عائلاتهم وبيوتهم للدفاع عن إسرائيل. بارك الله في الجميع". (روسيا اليوم)

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