معلومات جديدة تُكشف عن إغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية.. ما كان إسم المهمة الإسرائيليّة؟

كشفت مصادر لشبكة "إن بي سي"، أنّ "إسرائيل هي التي تقف وراء اغتيال المسؤول في حركة "حماس" صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت".

توازياً، قال مسؤولون إسرائيليون للشبكة، إنّ "أجهزة المخابرات شكلت مهمة مشتركة تحت إسم "نيلي" لمطاردة نشطاء "حماس".