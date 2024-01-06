19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معلومات جديدة تُكشف عن إغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية.. ما كان إسم المهمة الإسرائيليّة؟
Lebanon 24
06-01-2024
|
07:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر لشبكة "إن بي سي"، أنّ "إسرائيل هي التي تقف وراء اغتيال المسؤول في حركة "حماس" صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت".
توازياً، قال مسؤولون إسرائيليون للشبكة، إنّ "أجهزة المخابرات شكلت مهمة مشتركة تحت إسم "نيلي" لمطاردة نشطاء "حماس".
Advertisement
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنتظروا.. هذا ما ستشهده الكهرباء يوم الأحد
Lebanon 24
إنتظروا.. هذا ما ستشهده الكهرباء يوم الأحد
14:47 | 2024-01-05
05/01/2024 02:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا يبدو شكله!
Lebanon 24
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا يبدو شكله!
14:08 | 2024-01-05
05/01/2024 02:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العاروري.. هؤلاء قد تغتالهم إسرائيل في لبنان!
Lebanon 24
بعد العاروري.. هؤلاء قد تغتالهم إسرائيل في لبنان!
12:23 | 2024-01-05
05/01/2024 12:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كُشف عن الدولار؟ دراسة تفجر مفاجأة!
Lebanon 24
ماذا كُشف عن الدولار؟ دراسة تفجر مفاجأة!
14:00 | 2024-01-05
05/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث تحطم طائرة ينهي مسيرة ممثل عالمي وابنتيه
Lebanon 24
حادث تحطم طائرة ينهي مسيرة ممثل عالمي وابنتيه
00:00 | 2024-01-06
06/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:57 | 2024-01-06
تيمور جنبلاط: نأمل تجنيب وطننا الحروب وتفادي نتائجها السلبية
10:49 | 2024-01-06
يزبك وكرم اتصلا بمدير مؤسسة مياه لبنان الشمالي لحل موضوع الحُفر على طريق كفرحزير- شكا
10:48 | 2024-01-06
بلديتا ميس الجبل وحولا طالبتا بإعادة وصل التيار الكهربائي
10:25 | 2024-01-06
بالفيديو... شاهدوا لحظة قصف العدوّ الإسرائيليّ كوثرية السياد!
10:16 | 2024-01-06
يزبك: لا يُمكن أن يبقى العدوان الإسرائيلي في الضاحية من دون ردّ
10:14 | 2024-01-06
رعد رعى افتتاح معرض فني مقاوم في جباع بعنوان "سراج قدسنا ولاء وشهادة"
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
06/01/2024 18:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
06/01/2024 18:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
06/01/2024 18:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24