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لبنان

في حفل ضخم... الراهب الانطوني الأب توفيق معتوق قاد "اوركسترا سان ريمو الفيلهارمونية" في ايطاليا

Lebanon 24
06-01-2024 | 07:39
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قادَ الراهب الانطوني الأب توفيق معتوق "اوركسترا سان ريمو الفيلهارمونية" في ايطاليا في حفل ضخم اقيم لمناسبة العام الجديد على "مسرح أوبرا سان ريمو" التاريخي.
وقد أدت الاوركسترا اعمالا لموزارت وفيردي ودفوراك وليهار وماسكاني، وروسيني، وباولو توستي.
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وشاركت السوبرانو العالمية كاترينا دي تونو  باداء رائعة موزارت" زواج فيغارو".
وحملَ الحفل عبقاً رائعاً من الموسيقى الخالدة، لاسيما وأنّ الاعمال التي قدمتها الأوركسترا تُعد من أبرز المعزوفات حول العالم، كما أنها من أهم المؤلفات التي تؤديها مختلف الأوركسترات العالمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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