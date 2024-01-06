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لبنان

بلدية بزبينا عن جريمة القبيات: نرفض الأسلوب الإجرامي البشع

Lebanon 24
06-01-2024 | 08:14
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 توجه المجلس البلدي في بزبينا إلى أهالي عندقت والقبيات في بيان قال فيه: "بداية، نتوجه منكم ومن أهل الفقيد المغدور بأحر التعازي مستنكرين ما جرى، رافضين هذا الأسلوب الإجرامي البشع. كلنا ثقة بالأجهزة الأمنية وبمسار التحقيق، وعلى عكس ما يشاع نعلمكم أن دانيال شهدا، ليس شرطي بلدية وهو مفصول من عمله منذ شباط 2023 بموجب قرار إداري، وتصرفه هذا لا يمت بصلة الى أخلاقيات ونسيج البلدة الثقافي والاجتماعي. ونحن نؤمن بالروابط الاجتماعية بين قرى عكار، وتحديدا بزبينا وعندقت والقبيات".
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أضاف: "بلدتنا بجميع أبنائها يشاركونكم وعائلة المغدور أعلى درجات الحزن والأسف، والإقرار بالخسارة التي لا تعوض".

وختم: "لبزبينا تاريخ عريق في محبة ومساعدة الآخر، ونصرة الضعيف والمظلوم. إن العمل والتصرف الفردي لا يمثل أخلاق ومبادئ البلدة حيث لا يسعنا حاليا الا الاستنكار والشجب ومشاركتكم مشاعر الحزن والمطالبة بإنزال العقاب الشديد. العوض بسلامتكم وسلامة اهل المغدور والرحمة لروحه وانشالله مع الأبرار والقديسين".

 
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