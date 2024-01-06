شهيدان في الجنوب... إسرائيل دمّرت منزلاً وسيارات الإسعاف توجّهت على الفور إلى المكان المستهدف

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن توجّه سيارات الإسعاف إلى المنزل، الذي استهدفته طائرة إسرائيليّة، على طريق عام العديسة - رب ثلاثين باتجاه مركبا.

وأضافت عن إسشتهاد شخصين في الغارة، وإصابة أحد الأشخاص.