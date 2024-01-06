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لبنان

شهيدان في الجنوب... إسرائيل دمّرت منزلاً وسيارات الإسعاف توجّهت على الفور إلى المكان المستهدف

Lebanon 24
06-01-2024 | 08:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن توجّه سيارات الإسعاف إلى المنزل، الذي استهدفته طائرة إسرائيليّة، على طريق عام العديسة - رب ثلاثين باتجاه مركبا.
 
 
وأضافت عن إسشتهاد شخصين في الغارة، وإصابة أحد الأشخاص.
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