بوريل: لتجنب جرّ لبنان إلى نزاع إقليمي

شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على "ضرورة تجنب جر لبنان إلى نزاع اقليمي، على وقع التصعيد عند الحدود مع إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة".



وقال بوريل في مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية: "من الضروري للغاية تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي" مخاطبا في الوقت ذاته الإسرائيليين بالقول "لن يخرج أحد منتصرا من نزاع إقليمي".

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