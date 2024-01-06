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لبنان

العدد كبير... كم صاروخ أُطلق من لبنان باتّجاه فلسطين المحتلة اليوم؟

Lebanon 24
06-01-2024 | 09:20
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن إطلاق نحو 50 صاروخاً من لبنان، باتّجاه شمالي فلسطين المحتلة، منذ صباح اليوم.
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