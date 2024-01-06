أوّل تعليق إسرائيليّ... كيف قرأت وسائل الإعلام ردّ "حزب الله" الأوّل على اغتيال العاروري؟

أفادت "الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها، إنّه "بعد الردّ الأولي لـ"حزب الله" على اغتيال صالح العاروري، هناك حالة إستنفار على الحدود عالية جدّاً، خوفاً من ردّ آخر".

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنّ "حزب الله" قال إنّ هذه هي بداية الردّ بعد إطلاق 40 صاروخاً على "ميرون".