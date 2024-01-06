نعى "حزب الله" الشهداء:

- مصطفى حسن سعد من مدينة بنت جبيل وسكان البرج الشمالي

- مصطفى محمود جابر من بلدة محيبيب

- خضر علي مهنا من بلدة كفركلا

- عبدالله حسن الأسمر من بلدة العديسة

- عباس حسن رمال من بلدة العديسة