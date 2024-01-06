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لبنان

بالأسماء... 5 شهداء لـ"حزب الله" اليوم من هم؟

Lebanon 24
06-01-2024 | 10:00
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نعى "حزب الله" الشهداء: 
- مصطفى حسن سعد من مدينة بنت جبيل وسكان البرج الشمالي
- مصطفى محمود جابر من بلدة محيبيب
- خضر علي مهنا من بلدة كفركلا
- عبدالله حسن الأسمر من بلدة العديسة
- عباس حسن رمال من بلدة العديسة
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