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لبنان

نجاح عملية تغيير الصمام الأبهر عبر القسطرة في مستشفى الحريري

Lebanon 24
06-01-2024 | 10:09
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أعلن المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور جهاد سعادة، نجاح عملية تغيير الصمام الأبهر عبر القسطرة دون جراحه TAVI وبدون أي مضاعفات، "رغم محدودية إمكانات المستشفى المادية".

وشكر الدكتور سعادة "لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، مؤسس قسم القسطرة الحديث في المستشفى، وكل الطاقم الطبي والتمريضي والتقني، حيث ساهم كل في موقعه في هذا النجاح، وعلى رأسهم، الفريق المتخصص في القلب والشرايين، والمؤلف من البروفسور فادي صوايا والبروفسور علي السيد، يعاونهما الدكتور طارق حمندي". 
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وأشار الدكتور سعادة إلى أن هذه العملية TAVI، قد جرت للمرة الثانية في المستشفى بنجاح والمريضة غادرت المستشفى بحالة صحية ممتازة.

لبنان

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