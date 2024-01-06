رعد رعى افتتاح معرض فني مقاوم في جباع بعنوان "سراج قدسنا ولاء وشهادة"

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رعى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، المعرض الفني المقاوم "سراج قدسنا ولاء وشهادة"، وحضرته عوائل الشهداء وشخصيات وفاعليات.من عباس رعد إلى خليل شحيمي ومحمد شري وأحمد مصطفى وبسام كنجو، لكل اسم من اسماء هؤلاء الابطال سر وحكاية يتعرف اليها زوار المعرض ويوجد ايضا زاوية مخصصة للشهداء على طريق القدس.وتوجه رعد بالشكر "للذين جهدوا وتعبوا وأبدوا إهتماما وعناية فيها أنفاس الشهداء الذين أحبوهم وأرادوا أن يقدموا صورة جميلة عن آثارهم وعن نتاجهم وتفتح الطريق أمام ألبوم من الصور والمشاهدات الحسية والمعنوية التي نستحضرها لكل شهيد من شهدائنا".وتابع: "الشهيد عباس رعد نجده في صورة كل شهيد، وفي صورة عائلة كل شهيد، وفي صورة كل مجاهد يلتزم خط الإستشهاد من أجل أن يعز وطنه ومن أجل أن يحفظ كرامة شعبه".وختم رعد: "جهود مضنية بذلت خلال وقت قصير من أجل أن نطلق هذه الخطوة لتتكامل وتزداد الجهود بالاتجاه الذي أرادته في مسار يكشف عن عظمة شهدائنا".