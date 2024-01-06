Advertisement

لبنان

رعد رعى افتتاح معرض فني مقاوم في جباع بعنوان "سراج قدسنا ولاء وشهادة"

Lebanon 24
06-01-2024 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1149403-638401581978641812.png
Doc-P-1149403-638401581978641812.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رعى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، المعرض الفني المقاوم "سراج قدسنا ولاء وشهادة"، وحضرته عوائل الشهداء وشخصيات وفاعليات.

من عباس رعد إلى خليل شحيمي ومحمد شري وأحمد مصطفى وبسام كنجو، لكل اسم من اسماء هؤلاء الابطال سر وحكاية يتعرف اليها زوار المعرض ويوجد ايضا زاوية مخصصة للشهداء على طريق القدس.
Advertisement
 

وتوجه رعد بالشكر "للذين جهدوا وتعبوا وأبدوا إهتماما وعناية فيها أنفاس الشهداء الذين أحبوهم وأرادوا أن يقدموا صورة جميلة عن آثارهم وعن نتاجهم وتفتح الطريق أمام ألبوم من الصور والمشاهدات الحسية والمعنوية التي نستحضرها لكل شهيد من شهدائنا".
 
وتابع: "الشهيد عباس رعد نجده في صورة كل شهيد، وفي صورة عائلة كل شهيد، وفي صورة كل مجاهد يلتزم خط الإستشهاد من أجل أن يعز وطنه ومن أجل أن يحفظ كرامة شعبه".
 
وختم رعد: "جهود مضنية بذلت خلال وقت قصير من أجل أن نطلق هذه الخطوة لتتكامل وتزداد الجهود بالاتجاه الذي أرادته في مسار يكشف عن عظمة شهدائنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:57 | 2024-01-06
10:49 | 2024-01-06
10:48 | 2024-01-06
10:25 | 2024-01-06
10:16 | 2024-01-06
10:09 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24