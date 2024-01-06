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لبنان

بلديتا ميس الجبل وحولا طالبتا بإعادة وصل التيار الكهربائي

Lebanon 24
06-01-2024 | 10:48
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شجبت بلديتا ميس الجبل وحولا الاهمال والتقصير اللاحق بالبلدتين، وقالتا في بيان: "سنوات طويلة وأزمات كثيرة وحروب عديدة، وفي كل مرة تثبت الدولة اللبنانية بوزاراتها ومؤسساتها انها تخلت تماما عن أبنائها في قرى التحدي والصمود على الحدود الجنوبية، واليوم مع كل ما يعيشه ابناء هذه المنطقة من اعتداءات يومية وهمجية، ببصمات صهيونية غادرة وغاشمة وجبانة، تزداد المعاناة بحرمان ابناء بلدتي حولا وميس الجبل، وباقي قرى الجوار (محيبيب وبليدا ورب ثلاثين ومركبا وغيرها العديد من القرى) من الكهرباء، وعلى مدى 9 ايام متواصلة يستمر الحرمان حتى اليوم، وكأنه مكتوب على الجنوبيين تحمل المزيد من الاعباء، او مطلوب منهم ترك اراضيهم والتخلي عن بيوتهم".
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وأضافتا: "اننا وباسم ابناء بلدتي ميس الجبل وحولا، نؤكد انه من غير المسموح التعاطي مع ابناء هذه المنطقة بمنطق الاهمال والتقصير واللامسؤولية، ومن غير المعقول ان يستمر تعاطي مؤسسة كهرباء لبنان والمتعهدين لديها بمنطق الكيدية والتمييز، من غير المقبول ترك ابنائنا لمصيرهم دون اهتمام او تعاون لحل قضاياهم، وفي مقدمتها، اعادة وصل التيار الكهربائي واصلاح الاعطال الطارئة والابتعاد عن القاء الحجج والتبريرات المتناقضة والتي باتت مكشوفة على الجميع، لمن يعنيه الأمر، تداركوا الامر عاجلا، وتحملوا مسؤوليتكم تجاه شعبكم وابناء وطنكم الذين يضحون ويقدمون الدماء واغلى التضحيات دفاعا عن كل الوطن".
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