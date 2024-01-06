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لبنان

يزبك وكرم اتصلا بمدير مؤسسة مياه لبنان الشمالي لحل موضوع الحُفر على طريق كفرحزير- شكا

Lebanon 24
06-01-2024 | 10:49
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أصدر النائبان غياث يزبك وفادي كرم بيانا ثانيا بخصوص الحُفر على طريق كفرحزير-شكا، أوضحوا فيه أنه "بعد البيان الذي ناشدنا فيه وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة إقفال الحفر الكبيرة على طريق كفرحزير-شكا، ارسل الوزير حمية على الفور فريقاً  فنياً للكشف، وقد أفادنا، بأن الحفر ناجمة عن تسرب للمياه، وبالتالي فإن الموضوع هو  من مسؤولية مؤسسة مياه لبنان الشمالي. وعلى الفور اتصل النائبان كرم ويزبك بمدير المؤسسة السيد خالد عبيد الذي وعد بالقيام بما يجب لاصلاح العطل وسد الحفر الناجمة منه".
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