نفى المدير العام السّابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لـ"لبنان24" الأنباء المتداولة عن إستهداف العدو الإسرائيلي لمنزله في كوثرية السياد - جنوب لبنان، اليوم السبت.

وفي إتصال مع "لبنان24"، قال إبراهيم: "أنا بخير ولم أكُن في كوثرية السياد لحظة إستهداف العدو الإسرائيلي البلدة بالغارات الجويّة".