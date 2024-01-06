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لبنان

بعد أنباء عن إغتياله.. اللواء عباس إبراهيم لـ"لبنان24": أنا بخير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2024 | 11:43
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نفى المدير العام السّابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لـ"لبنان24" الأنباء المتداولة عن إستهداف العدو الإسرائيلي لمنزله في كوثرية السياد - جنوب لبنان، اليوم السبت.
وفي إتصال مع "لبنان24"، قال إبراهيم: "أنا بخير ولم أكُن في كوثرية السياد لحظة إستهداف العدو الإسرائيلي البلدة بالغارات الجويّة". 
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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