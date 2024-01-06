مسؤولٌ بارز يزور الضاحية اليوم.. من التقى هناك؟

أكدت مصادر مسؤولة في "حزب الله" لـ"لبنان24" أنَّ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل زار حارة حريك، اليوم السبت، حيث التقى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.

ولفتت المصادر إلى أنّ النقاش تمحور حول ضرورة منع تصعيد الوضع في الجنوب، وقد تلقى بوريل إجابة واضحة بأنّه على إسرائيل وقف عدوانها على غزة وأن الحزب لن يتردّد أبداً في حماية لبنان والدفاع عنه في حال شنّت إسرائيل حرباً ضده.