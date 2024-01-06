"إغتيال قياديّ في حزب الله اليوم".. ما صحة هذا الخبر؟

نفت معلومات "لبنان24" ما تمّ تناقله عبر وسائل إعلاميّة عن أن القصف الإسرائيلي الذي طال قضاء الزهراني، اليوم، استهدف قيادياً في "حزب الله".



ولفتت المعلومات إلى أنّ الغارة الإسرائيلية لم تُسفر عن وقوع إصابات.

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