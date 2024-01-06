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لبنان

"إغتيال قياديّ في حزب الله اليوم".. ما صحة هذا الخبر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2024 | 12:02
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نفت معلومات "لبنان24" ما تمّ تناقله عبر وسائل إعلاميّة عن أن القصف الإسرائيلي الذي طال قضاء الزهراني، اليوم، استهدف قيادياً في "حزب الله".

ولفتت المعلومات إلى أنّ الغارة الإسرائيلية لم تُسفر عن وقوع إصابات.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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