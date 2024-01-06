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لبنان

جديد ملف الكهرباء.. هذه آخر مفاجأة عن هبة "الفيول"

Lebanon 24
06-01-2024 | 12:32
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قال رئيس هيئة الشراء العام جان العلية إن "هبة الفيول العراقي غير مُطابقة للمواصفات"، مشيراً إلى أنّ "وزير الطاقة وليد فياض يسعى لحماية الإحتكار".
 
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، أوضح العلية إنه "على الهيئات الرقابية القيام بدورها بشفافية لمنع حصول الفساد".
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كذلك، ذكر العلية أنَّ "إدارة ملف الفيول العراقي من قبل وزارة الطاقة لا تتفق مع معايير التعاطي في أمور مرفق عام"، متحدثاً عن أنه "تم إستلام فيول لا تنطبق عليه مواصفات دفتر الشروط وإدارة المناقصة".
 
رئيس هيئة الشراء اعتبر أن "وزير الطاقة وليد فياض يسعى لحماية الاحتكار وهبة الفيول غير مطابقة للشروط المطلوبة.
 
المصدر: قناة Mtv 
المصدر: "رصد" لبنان 24

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