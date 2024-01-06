"حدثٌ مخيف" تترقبه إسرائيل الآن قرب لبنان.. ما هو وماذا سيحصل؟

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أن "حزب الله هاجم هدفاً إستراتيجياً عند الحدود بين لبنان وإسرائيل صباح اليوم بواسطة الصواريخ"، وذلك في إشارة إلى قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية.

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بدورها، قالت القناة الـ"14" الإسرائيلية إنّ إستهداف القاعدة الإسرائيلية من قِبل "حزب الله" كان دقيقاً.



وكان الحزب أعلن صباحاً أن قصف القاعدة جاء في إطار الرد الأوليّ على إغتيال إسرائيل القياديّ في حركة "حماس" صالح العاروري، الثلاثاء الماضي، بقصفٍ طال الضاحية الجنوبية لبيروت.



من جهتها، تحدّث وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن وجود حالة إستنفار عالية عند الحدود مع لبنان خوفاً من ردّ جديد من "حزب الله"، مشيرة إلى أن "الحزب هاجم عين الدولة (قاعدة ميرون)، وسألت: "أليس هذا تجاوزاً للخطوط الحمراء؟.



وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إنه على "إسرائيل الاعتراف صراحةً بأنّ حزب الله حقّق إنجازاً، من خلال تهجير سكان الشمال من مستوطناتهم".



بدوره، رأى موقع "معاريف" الإسرائيلي، أنّ احتمالات التصعيد مع حزب الله "تزداد إذا لم يتمّ التوصّل إلى حلٍ سياسي".



وقال الموقع إنّ "المعضلة الآن، هي أنّ حزب الله أكّد أنّ الردّ كان أوّلياً، وهذا الرد يتجاوز ظاهرياً حدود القطاع، التي تمّ تشكيلها على طول الحدود الشمالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة".



وعقب الردّ، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "حزب الله قدّم عرضاً ترويجياً، متعدّد الجوانب، لما سيحدث إذا اتسع التهديد".

